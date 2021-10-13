Московский Кредитный Банк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита объемом до 300 млн долларов США сроком на два года. Об этом сообщили в банке, пояснив, что отличительной особенностью нового соглашения стала его привязка к показателям деятельности кредитной организации в области устойчивого развития.

«МКБ стал первым среди российских финансовых институтов, кто организовал привлечение такого типа», — подчеркнули в банке, напомнив, что ранее он в числе первых привлек два межбанковских кредита, привязанных к ESG-рейтингу.

В банке поясняют, что совместно с ING Bank N.V., выступившим в качестве координатора, агента по документации, ESG-координатора и агента по сделке, была разработана структура, включающая три ключевых показателя эффективности в области устойчивого развития и охватывающая различные бизнес-процессы. Используемые KPI включают наращивание объемов собственного финансирования в области устойчивого развития, сокращение потребления электроэнергии и сертификацию внедряемой интегрированной системы менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.

В МКБ отмечают, что все установленные по кредиту KPI полностью соответствуют стратегии устойчивого развития, принятой банком в июле 2021 года.

«Данное привлечение также отвечает всем международным принципам синдицированного ESG-кредитования, в то время как используемая структура c четко сформулированными KPI и ежегодной верификацией является комфортной для всех его участников, приверженных принципам ESG», — говорится в релизе.