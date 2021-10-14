Подход к исчислению полной стоимости кредита (ПСК) будет кардинально изменен в 2022 году, пишут «Известия» . ЦБ вместе с Минфином и законодателями активно работает над документом, уточняющим порядок расчета ПСК, заявил представитель Центробанка.

Так, в расчет ПСК предлагается включать любые иные платежи заемщика в пользу займа и (или) третьих лиц, если он выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Кредитор, предлагающий заемщику дополнительные услуги к договору, будет обязан также предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг, с расчетом по нему ПСК и информированием заемщика о ее размере. Если по договору потребкредита предусмотрено несколько процентных ставок, предлагается рассчитывать ПСК исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате. Также предлагается увеличить «период охлаждения» в отношении дополнительных услуг: заемщик должен иметь возможность отказаться от них в срок вплоть до пяти календарных дней после даты первого платежа по договору, минимальным «периодом охлаждения» останутся 14 календарных дней. Продвигать кредитные продукты рекламой можно будет только с хорошо заметным указанием реальной полной стоимости кредита, которая рассчитана по новым правилам.

В ЦБ ожидают, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, поправки будут приняты в I квартале 2022 года. Он подчеркнул, что в ПСК должно быть отражено все, что формирует нагрузку на заемщика.

ЦБ предостерег банки от манипуляций с предельной стоимостью кредита Противодействию нарушениям и недобросовестным практикам была посвящена встреча регулятора с банками, сообщила пресс-служба ЦБ.

Как считают представители банков, инициатива рассматривается как неизбежный этап регулирования рынка, также следует обеспечить постепенное внедрение новых правил в течение определенного переходного периода, так как изменения приведут к увеличению среднерыночных значений ПСК. Важно обеспечить наличие единых подходов со стороны всех участников рынка в отношении того, что считать дополнительной услугой, иначе одни кредиторы могут считать некоторые услуги связанными с займом и включать их в заявление на кредит, а другие ― считать отдельными, что приведет к непрозрачным правилам игры, отметила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Нововведение существенно ограничит доходы многих игроков ― особенно тех компаний, в которых прибыль от реализации дополнительных услуг достигает 25–30% от ее общего объема, считает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Инициатива может способствовать росту конкуренции среди банков, ожидает аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков. Он добавил, что она усилит действие уже реализуемых мер по охлаждению рынка потребкредитования, поскольку напрямую отразится на спросе на кредиты со стороны заемщиков: они будут видеть реальный объем переплаты.