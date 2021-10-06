Противодействию нарушениям и недобросовестным практикам была посвящена встреча регулятора с банками, сообщила пресс-служба ЦБ.

Банк России обратил внимание кредитных организаций на неприемлемые практики в области потребительского кредитования: обход требований об ограничении предельных значений полной стоимости кредита, недобросовестные продажи инвестиционных и страховых продуктов, а также дополнительных услуг, в том числе через дистанционные каналы.

Центробанк представил ряд кейсов, среди которых есть и прямые нарушения закона. В частности, невключение в расчет ПСК всей суммы страховки, от покупки которой зависит ставка по кредиту, или стоимости дополнительной услуги, которая оплачивается за счет кредита.

ЦБ зафиксировал со стороны кредитных учреждений и обход нормативных требований.

«Например, заключение одновременно с кредитным договором дополнительного соглашения, существенно повышающего размер ставки, или выдача под видом POS-кредитов кредитных карт с лимитом, предельные значения ПСК по которым выше, в расчете на то, что клиент не разберется, что переплата будет больше. Есть и случаи реализации «добровольных» дополнительных услуг, формально не влияющих на условия кредита, но от приобретения которых нельзя отказаться», — говорится в релизе.

В Центробанке подчеркнули, что одним из приоритетов поведенческого надзора в ближайшее время будет повышение эффективности мер, направленных на противодействие подобным практикам.

«Одна из задач развития финансового рынка на горизонте 2024 года — создание стимулов для поставщиков финансовых услуг к выстраиванию долгосрочных стратегий повышения удовлетворенности и лояльности клиентов. Поэтому регулятор продолжит развитие поведенческого регулирования и надзора как основных инструментов настройки бизнес-моделей участников рынка», — заявил по итогам встречи руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.