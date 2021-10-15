Изменение законодательных требований к заключению соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК) — основного инструмента правительства по стимулированию инвестактивности — вызвало паузу в подписании новых соглашений, пишет «Коммерсант» . Минэкономики пришлось пересматривать требования к ГИС «Капиталовложения», где такие соглашения будут подписываться в электронном виде, и готовить временный порядок их заключения на бумаге.

Из-за того, что закон о СЗПК требует подписания соглашений о защите и поощрении капвложений в ГИС «Капиталовложения», их число не меняется с весны 2021 года (12 соглашений с инвестициями на 300 млрд рублей). Впрочем, в Минэкономики говорят, что подписание новых соглашений тормозит не отсутствие системы. «ГИС — это инструмент, который позволил бы быстрее заключать соглашения. Если бы ГИС была готова, порядок заключения соглашений все равно нужно было бы менять после вступления в силу новой законодательной базы — в июле в закон о СЗПК внесли изменения, которые сделали этот инструмент доступнее для бизнеса», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что к новой законодательной базе МЭР разработало новый порядок заключения СЗПК, и уже в этом году появится возможность их заключения в бумажной форме с учетом особенностей последней редакции закона. Документ скоро будет внесен в правительство — вопрос находится на личном контроле у инициатора «инвестбума», первого вице-премьера Андрея Белоусова. Саму ГИС в министерстве планируют создать в 2022 году.

Задержка запуска ГИС «Капиталовложения» приостановила заключение СЗПК Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) должен был измениться в начале апреля этого года, когда прекратили действовать временные правила, однако из-за задержки запуска Государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения» СЗПК не заключаются до сих пор, пишут «Ведомости» , уточняя, что изначально планировалось заключать все соглашения в новой форме с апреля.

В частности, она должна будет учитывать возможность работы в ней банков. Как напоминают в Минэкономразвития, порядок их вхождения в систему защиты и поощрения капвложений будет заявительным, «банки, которые соответствуют критериям и заявляются на роль уполномоченной организации, показывают намерение и готовность к сопровождению СЗПК».

Ставить свои критерии для отсева соглашений банки не могут — как и отказаться от сопровождения СЗПК, если его участники выбрали кредитное учреждение в качестве своей уполномоченной организации.

Отметим, что вчера же Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом вычете для участников СЗПК по налогам на прибыль и имущество, а также транспортному и земельному налогам — вплоть до их обнуления и с возможностью переноса неиспользованной части вычета на будущие периоды.

Для вычета участник СЗПК должен будет уведомить Минэкономики, представив перечень объектов, затраты по которым будут возмещаться за счет налоговых платежей, — отдельно по объектам инфраструктуры, кредитам и облигационным займам, НИОКР и демонтажу объектов на территории военных городков (в части жилищного строительства). Возмещение затрат по ним предполагается осуществлять за счет налоговых поступлений от реализации новых инвестпроектов, что «исключит проблему возникновения выпадающих бюджетных доходов в случае расширения условий налогового возмещения», говорится в пояснительной записке.