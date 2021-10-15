Банк БКФ запустил новый вклад – «Сценарий успеха», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Вклад открывается на сумму от 100 тыс. рублей сроком от 91 до 375 дней. Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ, но не менее 3,5% и не более 7,5% годовых.

Дополнительные взносы принимаются не позднее 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие возможно, начиная с 31-го дня срока действия вклада, до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.

Проценты по вкладу «Сценарий успеха» выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или текущий счет.

При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: до 91-го дня – по ставке вклада до востребования; с 91-го дня – по ставке вклада без потери дохода.