Базирующийся во Владивостоке банк «Приморье» увеличивает процентные ставки по вкладам в рублях «Максимальный», «Мультивалютный+», «Управляемый» и «Приморский». Повышение составит до 0,85 процентного пункта в зависимости от вида вклада и сроков размещения, следует из сообщения финучреждения.

Вклад «Максимальный» можно оформить на срок от 31 дня (со ставкой от 6% годовых при открытии в офисе, от 6,25% — через мобильный банк); наибольшая ставка по нему достигает 7% годовых при размещении средств в рублях на срок от 731 дня. Ограничений по минимальной сумме этот депозит не предусматривает.

Ставки по вкладу «Мультивалютный+» в рублях также выросли и теперь составляют 6,2% и 6,5% годовых при размещении на сроки 181 и 385 дней соответственно, указано в релизе.

Также сообщается, что доходность вклада «Управляемый» при его оформлении через мобильный банк и размещении средств на 385 дней составит 6,25% годовых. Рост ставки по данному депозиту составил 0,85 п. п.



Кроме того, до 31 декабря 2021 года продлен прием средств во вклад «Приморский», доступный для открытия за пределами домашнего региона банка. Ставка по этому депозиту также выросла и составляет 6,9% для срока 181 день и 7,1% для срока 385 дней.