Работодатели могут уволить сотрудника за плохие отношения с коллективом — этим поделились 36% опрошенных, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахование». В этом году чаще увольняли сотрудников по их собственному желанию 69% опрошенных представителей бизнеса, 42% заявили, что увольнения происходили из-за того, что сотрудники плохо справлялись с рабочими обязанностями.

Подтолкнуть начальство к увольнению часто может аморальный поступок со стороны сотрудника — это отметили 45% респондентов, 15% представителей бизнеса рассказали, что увольняли работников из-за прогулов, 7% — по причине сокращения штата, а 3% — из-за опозданий. Также начальство может задуматься об увольнении сотрудника из-за того, что он часто отпрашивается, болеет или опаздывает, отметили 32% респондентов, 29% указали на то, что причиной подумать об увольнении может стать и то, что работник часто отвлекается, 27% респондентов отметили также недоступность сотрудника в рабочее время, а 5% респондентов указали на недоступность работника в нерабочее время.

Уволить могут и за отказ сотрудника брать сверхурочную работу — это отметили 6% опрошенных. В варианте «Другое» 16% опрошенных представителей бизнеса указывали личную неприязнь и то, что сотрудник не справляется с обязанностями.

Минтруд разработал новые правила оплаты отпуска при увольнении Минтруд разработал изменения в Трудовой кодекс, уточняющие чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работника, пишет «Российская газета» .

В этом году уже увольняли сотрудников 80% представителей бизнеса. Чаще всего сотрудника просят написать заявление об уходе по собственному желанию — на это указали 50% респондентов, 46% заменяют увольнение по инициативе работодателя увольнением по соглашению сторон, 5% участников исследования отметили, что увольнения у них оформляются по статьям ТК РФ.

Однако каждый четвертый рекрутер к кандидатам, покинувшим предыдущее место работы по соглашению сторон, относится настороженно, предпочитая им тех, кто уволился с формулировкой «по собственному желанию», говорится в исследовании SuperJob. Но большинство уволившихся по соглашению сторон не отмечает влияния данной формулировки на свое последующее трудоустройство (59%). Согласно данным компании, с формулировкой «по соглашению сторон» с последнего места работы уволился каждый восьмой россиянин. Причем мужчины — чаще женщин (15% и 9% соответственно), а россияне старше 45 лет — чаще тех, кому еще нет 35 лет (15% и 8%). Для большинства работодателей (58%) профессионализм и ответственность кандидатов важнее последней записи в трудовой.