Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило Тинькофф Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте до «Ba2» с «Ba3» с сохранением по ним «позитивного» прогноза. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка подтверждены на уровне «ba3». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как следует из релиза, аналитики приняли во внимание включение Тинькофф Банка в список системно значимых кредитных организаций РФ, о чем было объявлено 11 октября. Вероятность получения банком поддержки от ЦБ РФ в случае необходимости оценивается в этой связи как высокая, и депозитный рейтинг теперь на одну ступень выше оценки собственной кредитоспособности «Тинькофф» .

Подтверждение оценок собственной кредитоспособности банка отражает диверсификацию его источников выручки, возможности по абсорбированию потерь на фоне высокого уровня генерации дохода, гибкую бизнес-модель, прибыльную на протяжении кредитного цикла, а также хороший уровень ликвидности благодаря короткой дюрации активов и низкой зависимости банка от оптового фондирования. В то же время подверженность банка рискам рынка необеспеченного потребительского кредитования, активный рост бизнеса, а также регулятивное давление (оно усиливается в связи с признанием банка системно значимым) и конкуренция со стороны других игроков продолжают сдерживать уровень рейтинга, следует из релиза.



«Позитивный» прогноз по рейтингу «Тинькофф» учитывает усиливающуюся диверсификацию бизнеса банка с увеличением доли выручки от некредитного бизнеса, которое делает доходы финучреждения менее цикличными и поддерживает его способность к абсорбированию убытков, указывают в Moody's.