Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, добавив в него Тинькофф Банк, сообщила пресс-служба регулятора. В обновленном списке теперь значатся 13 банков.

Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стал Тинькофф Банк. «Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы», — пояснили в Центробанке.

Всего в перечень теперь входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора:

  • ЮниКредит Банк;
  • Газпромбанк;
  • Совкомбанк;
  • ВТБ;
  • Альфа-Банк;
  • СберБанк;
  • Московский Кредитный Банк;
  • «Открытие»;
  • Росбанк;
  • Тинькофф Банк;
  • Промсвязьбанк;
  • Райффайзенбанк;
  • Россельхозбанк.

Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций. В октябре 2020 года в обновленный перечень был добавлен Совкомбанк.

Fitch назвало системные банки РФ с небольшим запасом прочности по капиталу на конец полугодия

Средние показатели достаточности капитала в банковском секторе РФ снизились в июле, при этом на конец первого полугодия текущего года три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Такие данные приводятся в обзоре российских банков за семь месяцев 2021 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.