Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, добавив в него Тинькофф Банк, сообщила пресс-служба регулятора. В обновленном списке теперь значатся 13 банков.
Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стал Тинькофф Банк. «Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы», — пояснили в Центробанке.
Всего в перечень теперь входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора:
- ЮниКредит Банк;
- Газпромбанк;
- Совкомбанк;
- ВТБ;
- Альфа-Банк;
- СберБанк;
- Московский Кредитный Банк;
- «Открытие»;
- Росбанк;
- Тинькофф Банк;
- Промсвязьбанк;
- Райффайзенбанк;
- Россельхозбанк.
Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций. В октябре 2020 года в обновленный перечень был добавлен Совкомбанк.
Средние показатели достаточности капитала в банковском секторе РФ снизились в июле, при этом на конец первого полугодия текущего года три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Такие данные приводятся в обзоре российских банков за семь месяцев 2021 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.