Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, добавив в него Тинькофф Банк, сообщила пресс-служба регулятора. В обновленном списке теперь значатся 13 банков.

Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стал Тинькофф Банк. «Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы», — пояснили в Центробанке.

Всего в перечень теперь входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора:

ЮниКредит Банк;

Газпромбанк;

Совкомбанк;

ВТБ;

Альфа-Банк;

СберБанк;

Московский Кредитный Банк;

«Открытие»;

Росбанк;

Тинькофф Банк;

Промсвязьбанк;

Райффайзенбанк;

Россельхозбанк.

Банк России ежегодно утверждает перечень системно значимых кредитных организаций. В октябре 2020 года в обновленный перечень был добавлен Совкомбанк.