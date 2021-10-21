Правительство в пилотном режиме запустило систему противодействия рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары, пишут «Ведомости» , уточняя, что отраслевые ведомства — Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго — построили эконометрические модели, описывающие зависимость стоимости определенных продуктовых групп на внутреннем рынке от глобальной инфляции.

По словам собеседников, модели предназначены и уже используются, чтобы спрогнозировать, как внутренние российские цены, выраженные в специальных индексах, будут меняться под воздействием глобальной конъюнктуры, период оценки — шесть — восемь недель; разработку системы курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Для каждой группы товаров определен профиль риска — приемлемый диапазон изменения стоимости, пояснили собеседники; если зафиксирован выход внутреннего ценового индекса за допустимые рамки, ведомство согласно регламенту обязано представить предложения, как нивелировать риск разгона внутренних цен на тот или иной товар.

Диапазон сформулирован с учетом допустимой инфляции на данную продуктовую группу, министерства докладывают о ситуации по уровню и прогнозам цен на курируемые ими товарные группы в еженедельном режиме; сбор отчетов и предложений по реагированию на риски разгона индексов проводит Минэкономразвития, которое потом докладывает консолидированную позицию в правительство.

По словам источника, в стандартный арсенал ведомств по противодействию рискам входят прежде всего такие меры, как снижение ввозных пошлин и субсидирование производителей, более жесткий вариант — введение демпферов, гибкой системы вывозных таможенных пошлин (в период разгона цен ставка повышается, в период охлаждения конъюнктуры — снижается); но такой вариант, по словам источника, не столь предпочтителен, поскольку повышение экспортных пошлин негативно влияет на позиции российских производителей на мировых рынках.