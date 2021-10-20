Инфляция в РФ за неделю с 12 по 18 октября ускорилась до 0,26%, а в годовом выражении рост составил 7,78%, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата.

С начала месяца инфляция к 18 октября составила 0,63%, с начала 2021 года – 5,98%.

Из материалов Росстата следует, что в период с 12 по 18 октября в категории продовольственных товаров больше всего подорожали куриные яйца – на 2,8%. Также выросли цены на плодоовощную продукцию – на 2,3%, мясо кур – на 1,5%, гречку – на 1%, сахар – на 0,8%, молоко – на 0,7%.

В категории непродовольственных товаров значительно подорожали за неделю отечественные легковые автомобили – на 1,1%, шампуни – на 0,8%, мыло, спички – на 0,5%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,3%.