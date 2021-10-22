Из-за новых пандемийных ограничений банки ужесточат требования к заемщикам, но не радикально, пишет РБК со ссылкой на данные опрошенных экспертов, уточняя, что ситуация ухудшится, если локдаун затянется до декабря — тогда выдачи новых кредитов обвалятся на 20%.

По оценкам БКИ «Эквифакс», неделя ограничений в ноябре приведет к сокращению потока заявок на новые ссуды на 3—4% по итогам месяца по сравнению с сентябрем. Если же ограничения продлятся до конца ноября, то спрос на кредиты, а также выдачи рухнут на 20%, прогнозирует гендиректор бюро Олег Лагуткин. Объединенное кредитное бюро, аккумулирующее статистику СберБанка, ожидает падения выдач розничных кредитов в ноябре на 15% по сравнению с сентябрем этого года. Такое сокращение возможно, даже если ограничения будут краткосрочными.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) допустили сокращение розничного кредитования только в случае длительного локдауна. Но в бюро не исключают, что даже временные ограничения повлияют на активность самих заемщиков. «Например, некоторые из тех, кто планировал кредит в это время, могут или взять паузу, или, скажем, сделать заявку на онлайн-кредитование», —пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банк России еще не раскрывал данные о выдачах кредитов в сентябре. Аналитики Frank RG ранее оценивали, что в первый осенний месяц кредиторы одобрили населению ссуды на 1,25 трлн рублей.

Отмечается, что во время первой волны пандемии российские банки резко сократили уровень одобрения розничных кредитов. Так, по данным НБКИ, в апреле прошлого года кредиторы ответили отказом на 71,8% заявок — доля удовлетворенных обращений за первый месяц режима самоизоляции упала на 6,8 процентного пункта. В сентябре этого года российские банки ужесточали подходы к клиентам, но эксперты связывали это с ростом регуляторной нагрузки на кредиторов.

При этом повторения ситуации весны прошлого года ожидать не стоит, уверен старший управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Александр Проклов: «Объявленные в России эпидканикулы гораздо короче, чем апрельско-майские ограничения 2020 года, к тому же имеют несколько отличающийся формат. Как ожидается, предприятия сферы торговли и услуг закроются ненадолго или в ряде регионов могут не закрыться вовсе, а строительство и промышленность в значительной степени продолжат свою работу без ограничений».

Ограничения все же окажут давление на доходы большого круга компаний, особенно из сферы услуг и торговли, хотя их сроки пока некритичны, заметила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. При этом она считает высокой вероятность продления антиковидных мер.