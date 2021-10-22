Кредитным организациям запретят предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о своих клиентах и операциях, которые они совершают, и в то же время обяжут их информировать о таких запросах Росфинмониторинг, а также Центробанк, пишут «Ведомости» , уточняя, что соответствующую инициативу правительства депутаты единогласно одобрили в первом чтении 21 октября.

Отмечается, что поправки правительство предлагает внести в закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который был принят Россией в 2018 году после очередных антироссийских санкций; заместитель министра финансов Алексей Моисеев доложил депутатам, что поправки правительства — это ответ на недавно принятый в США закон.

Речь идет об антиотмывочном законе 2020 года, который, по словам Моисеева, «требует от всех организаций, работающих с американской валютой, отвечать на все вопросы, связанные с действиями любых их клиентов, в любом разрезе, в каком это заблагорассудится американским властям»; их действия могут нанести ущерб банкам, юридическим и физическим лицам, информацию о которых в рамках этого закона предполагается раскрывать, отметил он.

Предложенная правительством контрмера запрещает российским банкам отвечать на запросы, за исключением ситуаций, когда это прямо предусмотрено отдельными решениями правительства; это связано с тем, что до сих пор продолжается обмен информацией между финансовыми разведками разных стран, например по международным преступникам, и поэтому полностью запрещать любые ответы на запросы нельзя, сказал Моисеев.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что комитет поддерживает законопроект, а ко второму чтению готов подготовить необходимые поправки; речь идет, по словам Моисеева, о международном взаимодействии в части противодействия отмыванию капиталов и финансированию терроризма, налоговых вопросах и борьбе с банковскими мошенниками: «Там, где у нас взаимодействие до сих пор идет эффективно в таких частях, необходимо его продолжать», — пояснил он, добавив, что в случае нарушения этого закона есть ряд санкций, вплоть до отзыва лицензий.