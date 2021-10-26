Отзыв лицензии у банка «Платина» привел к существенным расходам ВТБ — кредитная организация приняла решение разорвать спонсорские договоры с рядом небольших банков, которым обеспечивает членство в международных платежных системах (МПС), пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали источники, близкие к банку. Им стало известно, что ВТБ направил письма о разрыве спонсорского договора банкам СИАБ и «Вологжанин». Всего, по последним данным, группа ВТБ обеспечивала спонсорство участия в платежных системах 40 банков, шесть из которых являются дочерними или прямо связанными с ВТБ структурами.

В ВТБ заявили, что не комментируют коммерческие отношения с банками — участниками спонсорской программы, но отметили, что «нет планов по сворачиванию спонсорской программы по членству в МПС для небольших банков».

По словам собеседников издания, в день отзыва лицензии у «Платины» банк выложил большой объем закрытых документов ЦБ в Интернет, а затем обратился к правоохранителям с требованием проверить законность потери лицензии. В рамках покрытия неплатежей «Платины» по неисполненным обязательствам в рамках МПС расходы ВТБ составили несколько миллионов долларов, считают источники издания.

«КиберПлат»: временная администрация не выявила у банка «Платина» признаков банкротства Проведенное временной администрацией обследование финансового состояния банка «Платина» на дату отзыва его лицензии — 17 сентября текущего года — выявило отсутствие признаков несостоятельности кредитной организации. Об этом сообщает на своем сайте в среду связанная с банком система платежей «КиберПлат».

По мнению экспертов, решение ВТБ в такой ситуации объяснимо, а сам спонсорский бизнес участия в МПС становится все более рискованным и менее привлекательным. По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, теперь ВТБ стал более тщательно анализировать бизнес банков, которые он спонсирует в МПС, и стал более консервативен с оценкой таких рисков, как неплатежи по проведенным карточным операциям. Как отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, помимо финансовых потерь, среди рисков, которые могут преследовать банки-спонсоры, можно отметить возможные штрафы в адрес спонсируемых банков со стороны платежных систем. В случае если они будут проводить высокорисковые операции, наличие таких штрафов может негативно сказаться на имидже банка-спонсора в МПС.