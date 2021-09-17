Банк России приказом от 17 сентября 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Платина» (регистрационный номер 2347, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняет регулятор, КБ «Платина»:

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры;

допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«КБ «Платина» проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — отмечается в сообщении.

В КБ «Платина» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ «Платина» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».