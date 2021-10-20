Проведенное временной администрацией обследование финансового состояния банка «Платина» на дату отзыва его лицензии — 17 сентября текущего года — выявило отсутствие признаков несостоятельности кредитной организации. Об этом сообщает на своем сайте в среду связанная с банком система платежей «КиберПлат».

Расчет балансовых показателей продемонстрировал, что даже исходя из самой консервативной оценки стоимость активов КБ «Платина» более чем в полтора раза превышает величину обязательств, указывают в «КиберПлате».

Согласно опубликованным данным, по результатам проведенного временной администрацией предварительного обследования стоимость активов банка оценивается в 2,9 млрд рублей при величине обязательств 1,891 млрд. Превышение стоимости имущества над величиной обязательств в размере 1,009 млрд рублей «позволяет сделать вывод о достаточности стоимости имущества (активов) ООО «КБ «Платина» для удовлетворения требований всех без исключения кредиторов банка», отмечают в компании, подчеркивая, что предусмотренные законодательством признаки несостоятельности (банкротства) в отношении кредитной организации на дату предварительного обследования не выявлены.



Накануне система «КиберПлат» сообщила о подаче банком «Платина» иска к Центробанку с целью оспорить отзыв лицензии и назначение временной администрации. В компании подчеркивают, что банк никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов, что было указано Центробанком в числе причин отзыва лицензии (регулятор объяснял, что КБ «Платина» «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами»). Еще раньше стало известно, что бенефициар и бывший глава совета директоров банка Андрей Грибов подал иск к Центробанку на 1 млрд рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации.