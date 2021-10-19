КБ «Платина» пытается через суд оспорить приказы Центробанка об отзыве у него лицензии и назначении временной администрации. О соответствующем иске в Арбитражный суд Москвы от 18 октября сообщила во вторник, 19 октября, система «КиберПлат».

Истцами в заявлении, скан которого размещен на сайте системы «КиберПлат», указаны сам банк «Платина» и три непосредственно контролировавших его юрлица: ООО «Капитал», ООО «Гран» и ООО «Фирма «Энергия». Ответчиком значится Банк России, третьим лицом по делу — Росфинмониторинг.

Как напоминают в компании «КиберПлат», Центробанк называл в качестве причин отзыва лицензии у «Платины» 17 сентября этого года нарушение банком «антиотмывочного» законодательства и законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также то, что банк «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

Банк в свою очередь утверждает, что никогда не обеспечивал проведение нелегальных расчетов и не допускал каких-либо существенных нарушений закона, которые могли бы служить основанием для лишения его лицензии. «Вменяемые в вину заявителю нарушения законодательства являются формальными и/или малозначительными либо не являются нарушениями как таковыми», — говорится в иске.

Ранее система «КиберПлат», чьи расчеты обслуживал банк «Платина», сообщила о зависших платежах 518 тыс. россиян. ЦБ опубликовал в этой связи разъяснения, в частности указал, что временная администрация банка формирует реестр платежей, принятых с использованием системы «КиберПлат», но не доведенных до конечных получателей, для уведомления последних об исполнении плательщиками своих обязательств. В продолжение публичного спора компания заявила, что «информация обо всех платежах, внесенных гражданами как до, так и после отзыва лицензии у КБ «Платина», была передана банку системой «КиберПлат» в автоматическом режиме и находится в распоряжении временной администрации банка».



Кроме того, система «КиберПлат» вскоре после отзыва лицензии у «Платины» объявила, что Андрей Грибов, занимавший пост председателя совета директоров банка на момент отзыва его лицензии, подал иск к Центробанку на 1 млрд рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации. Уточним, что, согласно данным на сайте регулятора, Грибов вместе с супругой полностью контролировал кредитную организацию.