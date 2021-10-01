Процессинговая компания «КиберПлат» выполнила все обязательства перед участниками одноименной платежной системы. Об этом говорится в сообщении , распространенном платежной системой «КиберПлат» (CyberPlat).

Как уточняется, ООО «КиберПлат» в качестве процессинговой компании обеспечивает передачу информации между платежными агентами, которые осуществляют прием платежей от населения, расчетным банком и получателями денежных средств.

Система «КиберПлат» напоминает, что 17 сентября 2021 года Банк России отозвал лицензию у ее расчетного банка — КБ «Платина». «Временная администрация банка могла дать платежным агентам указание о прекращении приема платежей от населения, но не сделала этого», — отмечается в сообщении.

«Информация обо всех платежах, внесенных гражданами как до, так и после отзыва лицензии у КБ «Платина», была передана банку системой «КиберПлат» в автоматическом режиме и находится в распоряжении временной администрации банка, поскольку учтена в АБС банка на счете 30232 «Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры», — указывают в платежной системе.

Несмотря на это, как подчеркивается в сообщении, «временная администрация направляет в «КиберПлат» массу запросов о предоставлении значительного объема сведений в нереально короткие сроки (несколько часов), подвергая компанию своего рода DOS-атаке».

«Например, запрос № 117ВА от 24 сентября 2021 года с требованием предоставить гигантский объем данных в срок до 18:00 28 сентября 2021 года был вручен компании только в 16 часов 27 сентября 2021 года. Получив такой запрос, «КиберПлат», естественно сообщил, что обработает его и даст ответ в разумный срок. В обработке запросов временной администрации фактически задействован весь персонал «КиберПлата», и компания прилагает максимальные усилия для того, чтобы обработать эти запросы», — отмечается в сообщении.

В системе «КиберПлат» напоминают, что ранее она уже уведомила о непроведении платежей 518 тыс. россиян. В новом сообщении компания считает необходимым уточнить, что 447 тыс. платежей были обработаны банком «Платина» до 9:00 17 сентября, то есть до начала работы временной администрации. Еще 71 тыс. платежей были обработаны уже после прихода временной администрации, «так как она не смогла своевременно уведомить платежных агентов об остановке платежей банка».

Система «КиберПлат» сообщила о зависших платежах 518 тыс. россиян Более полумиллиона россиян невольно стали должниками из-за отзыва лицензии у банка «Платина», обслуживавшего расчеты платежной системы «КиберПлат» (CyberPlat). Об этом система сообщила в понедельник, 27 сентября, напомнив, что лицензию у КБ «Платина» Банк России отозвал 17 сентября этого года.

«Ответственные сотрудники Центрального банка, проводившие проверку банка «Платина» с апреля до августа 2021 года, не могли не понимать, что внезапная остановка временной администрацией расчетов банка «Платина» неминуемо приведет к «зависанию» платежей, проведенных в процессинге «КиберПлата» предыдущим днем», — считают в платежной системе.

«КиберПлат» полностью выполнил принятые на себя обязательства, доведя до банка «Платина» информацию о внесенных платежах, и исключил искажения сведений о состоянии расчетов между абонентами и операторами», — подчеркивается в релизе.

Накануне Центробанк опубликовал разъяснения о зависших в системе «КиберПлат» платежах: так, временная администрация банка «Платина» формирует реестр платежей, принятых с использованием системы «КиберПлат», но не доведенных до конечных получателей, для уведомления последних об исполнении плательщиками своих обязательств. При этом по закону обязательства потребителя перед продавцом считаются исполненными с момента внесения денежных средств.



В сообщении ЦБ отмечалось, что информация о неисполненных обязательствах «Платины» по системе «КиберПлат», запрошенная временной администрацией в ООО «КиберПлат», не предоставлена.