Временная администрация банка «Платина» формирует реестр платежей, принятых с использованием системы «КиберПлат» (CyberPlat), но не доведенных до конечных получателей, для уведомления последних об исполнении плательщиками своих обязательств, следует из разъяснений Банка России.

Ранее стало известно о прекращении проведения платежей системой «КиберПлат» вскоре после отзыва лицензии у «Платины» 17 сентября. На днях система «КиберПлат», чьи расчеты обслуживал банк «Платина», сообщила о зависших платежах 518 тыс. россиян.

В сообщении пресс-службы ЦБ поясняется, что банк с даты отзыва лицензии утратил право на проведение всех банковских операций, в том числе связанных с расчетами с получателями платежей, осуществляемых в системе «КиберПлат». При этом, согласно статье 37 федерального закона «О защите прав потребителей», обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств, соответственно, продавцу (исполнителю) либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

«В настоящее время временная администрация проводит работу по формированию реестра платежей, принятых с использованием системы CyberPlat, но не доведенных до конечных получателей, для их информирования об исполнении плательщиками своих обязательств», — указывает Центробанк.

В то же время информация о неисполненных обязательствах «Платины» по системе «КиберПлат», запрошенная временной администрацией в ООО «КиберПлат», которое обеспечивало информационно-технологическое взаимодействие между участниками одноименной системы, не предоставлена, обращают внимание в ЦБ.



Для установления надлежащего кредитора по операциям, осуществленным с использованием системы «КиберПлат», клиенты и/или получатели средств при необходимости могут направить обращение в КБ «Платина» по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, указано в сообщении регулятора.