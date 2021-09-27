Более 0,5 млн россиян невольно стали должниками из-за отзыва лицензии у банка «Платина», обслуживавшего расчеты платежной системы «КиберПлат» (CyberPlat). Об этом система сообщила в понедельник, 27 сентября, напомнив, что лицензию у КБ «Платина» Банк России отозвал 17 сентября этого года.

По данным компании, до получателей не были доведены платежи более чем 518 тыс. россиян, внесенные через «КиберПлат», в основном речь идет об уплате налогов, пошлин, штрафов ГИБДД, погашении кредитов в других банках, платежах за дополнительные услуги для воспитанников детских садов, музыкальных и художественных школ.

«Введенная в банке «Платина» временная администрация оказалась в довольно затруднительном положении, поскольку ни провести эти платежи, ни вернуть их обратно плательщикам закон не позволяет. Что делать гражданам, которые из-за сложившейся ситуации не уплатили вовремя штрафы или не оплатили кредиты, ни на сайте Центрального банка, ни на сайте Агентства по страхованию вкладов не сообщается», — отмечает «КиберПлат».

«Ренессанс Кредит» завершит все переводы своих клиентов, проведенные через КБ «Платина» Банк «Ренессанс Кредит» принял решение самостоятельно завершить все денежные переводы своих клиентов, выполненные в счет погашения платежей по кредитам через КБ «Платина», у которого 17 сентября была отозвана банковская лицензия. Об этом в понедельник, 20 сентября, объявили в «Ренессанс Кредите».

О прекращении проведения платежей системой «КиберПлат» после вывода «Платины» с рынка ранее узнала газета «Ведомости»; уточнялось, что первые сообщения о задержках платежей появились 17 сентября, вскоре после уведомления ЦБ об отзыве лицензии у банка.



Система «КиберПлат» вскоре после отзыва лицензии у «Платины» объявила, что Андрей Грибов, занимавший пост председателя совета директоров банка на момент отзыва его лицензии, подал иск к Центробанку на 1 млрд рублей.