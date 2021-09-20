Андрей Грибов, занимавший пост председателя совета директоров банка «Платина» на момент отзыва его лицензии, подал исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации к Центральному банку РФ, сообщила система интернет-платежей «КиберПлат». От Центробанка Грибов требует выплаты компенсации в 1 млрд рублей.

Исковое заявление подано в Мещанский районный суд Москвы. В нем указано, что Центробанк, отозвавший лицензию банка «Платина» на осуществление банковских операций, распространил пресс-релиз, где указал, что банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры; допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. <…> проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

Истец утверждает, что эти сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, «поскольку фактически указывают на его причастность к незаконной и неэтичной деятельности». «Вопреки указанным в пресс-релизе сведениям, банк «Платина» никогда не производил платежи в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор», — указано в иске.

Грибов просит суд признать указанные сведения не соответствующими действительности, обязать Центробанк опубликовать опровержение на сайте регулятора и взыскать в его пользу с Банка России компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей.

Банк России приказом от 17 сентября 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Платина» (регистрационный номер 2347, г. Москва). В тот же день Агентство по страхованию вкладов объявило, что начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Платина» не позднее 1 октября 2021 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 23 сентября.