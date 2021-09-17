Агентство по страхованию вкладов начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Платина» не позднее 1 октября 2021 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 23 сентября. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай в отношении банка наступил в пятницу, 17 сентября, в связи с отзывом его лицензии Банком России.

Напомним, что размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида депозитов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

В сообщении указано, что до 1 октября 2021 года агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.