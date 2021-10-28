Результаты кампании по переводу пенсионных накоплений граждан за девять месяцев этого года оказались ниже, чем за аналогичный период провального 2020 года, пишет «Коммерсант» , однако эксперты называют результат в 85 тыс. граждан впечатляющим, потому что он достигнут при полном отсутствии маркетирования НПФ и агентских продаж.

По данным ПФР, всего за три квартала застрахованные лица подали 85,1 тыс. заявлений на смену страховщика. В прошлом году по итогам десяти месяцев граждане подали 93,5 тыс. заявлений, при этом результаты прошлогодней переходной кампании оказались самыми слабыми за все время существования накопительной компоненты в рамках ОПС.

В настоящее время кампания по переводу пенсионных накоплений проводится до конца ноября. В декабре гражданин может подать лишь уведомление об отказе от смены пенсионного фонда, если он по каким-то причинам поменял свое мнение и решил не переходить от одного страховщика к другому. При этом, в отличие от заявлений на переход, динамика подачи уведомлений на отказ по сравнению с прошлым годом, наоборот, показывает значительный рост. Если за десять месяцев 2020 года таких уведомлений было подано 1 тыс. штук, то по итогам трех кварталов этого года — уже 1,3 тыс. штук.

Вместе с тем структура потенциальных переходов (решения по заявлениям ПФР принимает лишь в I квартале следующего за подачей документа года) не поменялась. Как и в прошлом году, более половины (57,7%) граждан решили перевести свои накопления из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ПФР. Чуть менее трети (31,4%) изъявили желание сменить один НПФ на другой. Остальные заявители (10,9%) сделали выбор в пользу перевода своих пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в частный фонд.

Сохраняется динамика и по формату перевода. Как и в прошлом году, около 9% застрахованных лиц выбрали срочный вариант. В этом случае средства переходят новому страховщику лишь через пять лет после подачи заявления. Зато застрахованное лицо избежит потери инвестиционного дохода. При этом большее число таких граждан (88% от подавших срочные заявления) традиционно выбирают перевод из НПФ в ПФР. Ранее участники рынка объясняли такое поведение более осознанным выбором возвращающихся к государственному страховщику граждан, в отличие от тех застрахованных лиц, которые хотели бы перейти в НПФ.

Слабые результаты текущего года, который может повторить прошлогодний минимальный результат, эксперты связывают с консолидацией пенсионного рынка и пассивностью негосударственных фондов. «Этот год характеризуется почти полным отказом от маркетирования ОПС со стороны НПФ и отсутствием агентских продаж», — отметил гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.