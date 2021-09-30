Банк России с 30 сентября 2021 года обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов, сообщила пресс-служба регулятора.

В Центробанке уточнили, что жесткость стресс-тестов по степени влияния на портфели НПФ не изменилась по сравнению с предыдущими сценариями, опубликованными 31 марта 2021 года.

При этом в сценариях уточняются траектории основных экономических показателей в соответствии с текущей ситуацией. Например, пересмотрены изменения доходностей ОФЗ, ставок денежного рынка, спреда доходности корпоративных облигаций. Также обновлены вероятности дефолтов активов в соответствии с обновлением статистики от иностранных рейтинговых агентств.