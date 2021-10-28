Российский бизнес хотел бы зафиксировать «правила игры» в налоговой сфере, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в кулуарах Евразийского экономического форума в Вероне.

«Они введут сейчас налоги, НДПИ, а потом на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры введут и пошлины. Хотелось бы зафиксировать правила игры. И дело даже не в конкретных изъятиях сегодня, а дело в том, что мы все время настаиваем на некой формуле, которая даст возможность выстраивать и финансовые, и инвестиционные планы», — сказал Шохин.

​Корпорация МСП соберет и передаст в Кабмин список проблем бизнеса из-за антиковидных ограничений

Необходимо обобщить и систематизировать вопросы от бизнеса для оперативного вмешательства и принятия по ним решений, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи с предпринимателями, где обсуждались меры поддержки в связи с ограничениями из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Он подчеркнул, что принимаемые меры поддержки бизнеса действуют до конца декабря 2021 года.

Он указал, что бизнес понимает необходимость отчислений в бюджет, но при этом рассчитывает на предсказуемость фискальных мер. «Сейчас, к сожалению, фискальные подходы бюджетоориентированные. Мы прекрасно понимаем, что бюджет нуждается в деньгах, особенно в условиях постоянных угроз локдаунов. Но мы не за то, чтобы оставить бизнес в покое. Дайте нам работать, и мы заплатим больше налогов», — отметил Шохин.

«Но даже в условиях, когда бюджет готов постоянно смотреть на бизнес как на некую дойную корову, хотелось бы, чтобы параметры этой дойки были заранее известны», — добавил он.

Минфин предложил упростить порядок уплаты НДС за услуги

По мнению экспертов, кардинальная унификация правил без учета специфики отдельных отраслей может спровоцировать рост налоговой нагрузки, наиболее болезненными изменения могут стать для финансового сектора.