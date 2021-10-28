Российский бизнес хотел бы зафиксировать «правила игры» в налоговой сфере, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в кулуарах Евразийского экономического форума в Вероне.

«Они введут сейчас налоги, НДПИ, а потом на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры введут и пошлины. Хотелось бы зафиксировать правила игры. И дело даже не в конкретных изъятиях сегодня, а дело в том, что мы все время настаиваем на некой формуле, которая даст возможность выстраивать и финансовые, и инвестиционные планы», — сказал Шохин.

​Корпорация МСП соберет и передаст в Кабмин список проблем бизнеса из-за антиковидных ограничений Необходимо обобщить и систематизировать вопросы от бизнеса для оперативного вмешательства и принятия по ним решений, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи с предпринимателями, где обсуждались меры поддержки в связи с ограничениями из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Он подчеркнул, что принимаемые меры поддержки бизнеса действуют до конца декабря 2021 года.



Он указал, что бизнес понимает необходимость отчислений в бюджет, но при этом рассчитывает на предсказуемость фискальных мер. «Сейчас, к сожалению, фискальные подходы бюджетоориентированные. Мы прекрасно понимаем, что бюджет нуждается в деньгах, особенно в условиях постоянных угроз локдаунов. Но мы не за то, чтобы оставить бизнес в покое. Дайте нам работать, и мы заплатим больше налогов», — отметил Шохин.

«Но даже в условиях, когда бюджет готов постоянно смотреть на бизнес как на некую дойную корову, хотелось бы, чтобы параметры этой дойки были заранее известны», — добавил он.