Минфин предложил упростить уплату налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте и импорте услуг, установив единое правило: любые услуги по умолчанию должны облагаться НДС в стране покупателя; одновременно предложено установить аналогичное общее правило для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС); инициатива вошла в проект Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022—2024 годы, пишут «Ведомости» .

Дополнительно Минфин предлагает обязать российские компании платить НДС за иностранных поставщиков услуг в качестве налогового агента. Ведомство намерено разрешить иностранным компаниям самим платить НДС, если они добровольно встанут на налоговый учет в России.

По словам директора отдела косвенного налогообложения PwC в России Ирины Цыганковой, такая возможность в целом будет положительно воспринята бизнес-сообществом, но компаниям нужно разрешить принимать входной НДС к вычету, сейчас у зарубежных компаний без филиалов и представительств в России нет такого права. Нужно также облегчить иностранному бизнесу постановку на добровольный налоговый учет.

​Минфин РФ не планирует перезаключать налоговое соглашение с Нидерландами Минфин РФ на данный момент не планирует перезаключать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.



По мнению экспертов, кардинальная унификация правил без учета специфики отдельных отраслей может спровоцировать рост налоговой нагрузки, наиболее болезненными изменения могут стать для финансового сектора — банков, брокеров, дилеров, страховых компаний; также в случае общего порядка уплаты НДС для всех банкам придется платить налог без возможности получить вычеты.

Источник «Ведомостей» в одном из банков согласен с тем, что изменения приведут к повышению затрат для финансового сектора: во-первых, сейчас банки в большинстве случаев не платят НДС при покупке финансовых услуг из-за рубежа, так как такие услуги считаются оказанными в стране поставщика; во-вторых, большинство банков и страховых организаций не принимают НДС к вычету, потому что используют специальную процедуру налогового учета, которая позволяет не распределять НДС по сложным алгоритмам, а учитывать при расчете налога на прибыль.