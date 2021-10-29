Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 процентный пункт и довести его до 50% к 2030 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, уточняя, что письмо было отправлено по итогам совещания с участием представителей Минтруда и Российского союза промышленников и предпринимателей — встречи проходят в рамках генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

С 2021 года методика установления МРОТ изменена — теперь показатель определяется как 42% от медианной заработной платы в стране; медиана определяется как уровень, для которого одна половина населения имеет зарплату ниже этой величины, другая — выше.

Принятие новой методики действительно позволило увеличить уровень МРОТ, оценивают в ФНПР, но эта разница сокращается: так, если в этом году по новой методике МРОТ составляет 12 792 рубля — на 400 рублей выше, чем было бы по старой методике, то в следующем он составит 13 617 рублей — на 140 рублей выше. Однако МРОТ в России ниже, чем во многих зарубежных странах, в том числе странах бывшего Советского Союза, пишут профсоюзы, уточняя, что, например, на Украине в пересчете на рубли этот показатель составляет 16 620 рублей, в Латвии — 37 264 рубля, в Литве — 52 609 рублей.

Еще один аргумент в пользу повышения соотношения МРОТ и медианы, пишут профсоюзы, — доклад Международной организации труда об уровне этого показателя в мире, согласно которому МРОТ в развивающихся странах в среднем равен 67% от медианной зарплаты, в развитых — 55%; в 2019 году во всем мире в целом медианное значение МРОТ до налогообложения составляло 486 долларов — в пересчете на рубли это около 35 тыс. рублей, говорится в письме.

Представитель Минтруда напомнил, что законопроект, определяющий МРОТ на 2022 год, уже прошел обсуждение на Российской трехсторонней комиссии (РТК) и был одобрен социальными партнерами (профсоюзами).