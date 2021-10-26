Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4% до 13 617 рублей, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — сказано в пояснительной записке. Также отмечается, что повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 года (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей — рост на 6,4%.

Как говорится в документе, сумма устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты за предыдущий 2020 год (32 422 рубля, по данным Росстата). МРОТ также не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей) и не ниже МРОТ на текущий год.