Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку на покупку квартир в новостройках девелоперской компании Setl Group на льготных условиях. Минимальная ипотечная ставка составляет 6,5% годовых на весь срок кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как уточняют в финучреждении, в программе участвуют объекты всех ценовых категорий — от комфорт-класса до элитных жилых комплексов.

Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.

Обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.