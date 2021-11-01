В базовом прогнозе в среднем за 2022 год ключевая ставка составит 7,3–8,3% годовых, а в долгосрочный нейтральный диапазон 5–6% вернется не ранее середины 2023 года. Об этом говорится в «Докладе о денежно-кредитной политике» за октябрь, который опубликован на сайте Центробанка.

В документе говорится, что инфляция в России складывается существенно выше июльского прогноза Центробанка. По мнению регулятора, ускорение темпа прироста цен со второй половины августа вызвано прежде всего временными факторами. В частности, ускорение инфляции в продовольственном сегменте объясняется скромным урожаем овощей и ростом издержек в животноводстве.

«Текущий спрос дополнительно подогревается высокими инфляционными ожиданиями. После снижения в августе и сентябре инфляционные ожидания населения и бизнеса снова растут и вернулись к максимумам последних лет. Это в свою очередь подпитывает рост цен по широкому кругу товаров и услуг», – отметили в ЦБ.

Поэтому с учетом фактических темпов роста цен Банк России существенно повысил прогноз по инфляции на 2021 год — до 7,4–7,9%. Регулятор прогнозирует, что в 2022 году инфляция снизится до 4–4,5%, в том числе благодаря проводимой денежно-кредитной политике, уже принятым и будущим решениям по ключевой ставке.

При этом ЦБ сохранил прогноз роста ВВП на 2021–2024 годы. По мнению регулятора, в текущем году он составит 4–4,5%, в следующие годы — 2–3%.

Основанием для такого прогноза стал возврат экономики к долгосрочным трендам роста.

«Основную поддержку росту оказывает потребительский спрос. Разовые выплаты дополнительно поддержали потребление домохозяйств. Ситуация на рынке труда также подтверждает завершение восстановительной фазы. Безработица приблизилась к историческим минимумам, а число вакансий — к историческому максимуму. Для заполнения новых рабочих мест требуется либо приток трудовых мигрантов, либо перераспределение действующей рабочей силы между регионами, отраслями и предприятиями. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности», — говорится в докладе.

В Центробанке полагают, что дополнительное повышательное давление на цены могут оказывать затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии.

«Новые волны пандемии могут оказать дополнительное проинфляционное влияние. Спрос все в меньшей степени подвержен ограничениям, тогда как предложение сокращается из-за приостановки работы предприятий», — сказано в докладе.

В документе указано, что внешние проинфляционные риски могут быть связаны с ценами на энергоносители и другие сырьевые товары.

Согласно базовому прогнозу ЦБ, в среднем за 2022 год ключевая ставка составит 7,3–8,3% годовых, а в долгосрочный нейтральный диапазон 5–6% она вернется не ранее середины 2023-го. В 2023–2024 годах средняя за год ключевая ставка составит 5,5–6,5% и 5–6% соответственно.

Для достижения целевых значений в ЦБ допустили возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

«Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в докладе.