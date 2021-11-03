В случае продления вынужденных выходных материальное положение 37,4% россиян останется неизменным, свидетельствуют данные маркетингового исследования, проведенного специалистами МФК «Займер» (холдинг Robocash Group). В опросе компании с 27 по 29 октября приняли участие около 1 тыс. совершеннолетних граждан, проживающих во всех регионах Российской Федерации.

Еще 21% респондентов в случае введения режима самоограничения наметили план, как благополучно избежать материальных затруднений в этот период: 14% собираются брать деньги взаймы и вернуть их после стабилизации доходов, а 7% намерены тратить свои сбережения или обратиться за помощью к близким.

При этом 13,9% граждан считают, что социальные меры поддержки государства могли бы им помочь избежать возможных трудностей. Остальные 27,4% россиян затруднились ответить, как изменится их финансовое положение в случае введения режима самоограничения, поскольку предпочитают решать проблемы по мере их поступления.

По мнению аналитиков МФК «Займер», вероятность введения локдауна в России невелика, так как к концу 2021 года значительная часть населения России уже привита. «В целом финансовое будущее для 72% населения является относительно прозрачным, и это хороший признак. Весной 2020 года в условиях локдауна и полной неопределенности потребительская активность россиян резко снизилась, что оказало дополнительное давление на экономику», — заключили эксперты.