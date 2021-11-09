«СПБ Биржа» во вторник объявила о запуске предложения до 14,3 млн акций, которые будут выпущены компанией, сообщила пресс-служба торговой площадки. Ценовой диапазон составит от 10,5 до 11,5 доллара США за одну предлагаемую акцию.

В релизе указано, что предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых акций «СПБ Биржи» с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно 150 млн долларов, при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен.

«Исходя из индикативного ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует 1,2–1,3 млрд долларов на основе прединвестиционной оценки. Компания планирует использовать привлеченные от предложения средства, за вычетом расходов, для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний «Бест Эффортс Банк» («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» («СПБ Клиринг»)», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что окончательная цена одной предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. После этого на «СПБ Бирже» начнутся торги акциями с тикером «SPBE».