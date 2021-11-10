Семья Гуцериевых исполнила большую часть условий соглашения об урегулировании споров с банком «Траст».



«Траст», Саит-Салам Гуцериев и его племянник Билан Ужахов достигли договоренности о реструктуризации и досрочном исполнении сделки купли-продажи в отношении 49% кипрской Balamer Holdings Limited, которая владеет группой «А101», сообщили «Интерфаксу» в банке.

Таким образом, семья Гуцериевых станет владеть «А101» полностью. Бенефициаром 51% девелопера в настоящий момент является Саит-Салам Гуцериев, он выкупил эту долю у Михаила Гуцериева в начале июня 2021 года, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с условиями сделки с «Трастом».



«Эта сделка была заключена в рамках соглашения об урегулировании 2019 года. Таким образом, на сегодняшний день «Траст» уже получил порядка 90% суммы, предусмотренной соглашением об урегулировании. Стороны добросовестно исполняют свои обязательства», — отметил представитель «Траста».

Сумма этой сделки превышает 45 млрд рублей, сообщил агентству источник, знакомый с ее условиями. Сделка, по его словам, проходила в несколько этапов.

Он также подтвердил, что большая часть обязательств семьи Гуцериевых в рамках соглашения с «Трастом» исполнена. Из крупных трансакций осталось завершить сделку по приобретению доли в компании «Славкалий», добавил собеседник агентства.

Банки «Траст», «Открытие» и группа «Сафмар» в начале ноября 2019 года сообщили о подписании соглашения об урегулировании споров. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превышает 135 млрд рублей. Стороны договорились, что группа «Сафмар» выкупит ряд активов у группы банка «Траст» на сумму около 94 млрд рублей, реструктуризирует часть принадлежащих банку активов на общую сумму 41 млрд рублей.



Ряд денежных сделок на 35 млрд рублей должны были завершиться до 31 декабря 2019 года, трансформация активов — до конца I квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца III квартала 2024 года.