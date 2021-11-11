Миссия и ценности компании-работодателя известны 79% россиян, однако согласны с ними лишь 44% опрошенных, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». При этом 43% участников исследования готовы работать в компании, если ее миссия расходится с их принципами, при условии, что там будет высокая зарплата.

По данным исследования, участие в котором приняли 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны, из тех, кто не в курсе миссии и ценностей компании, 50% респондентов отметили, что работодатель не делился с ними этой информацией, а 21% участников исследования указали, что, по их мнению, миссия и ценности компании не так важны. Еще 29% опрошенных отметили, что в их компании пока не сформулированы миссия и ценности.

Так, 40% опрошенных рассказали, что наличие миссии и ценностей компании мотивирует на работу в ней, а 34% респондентов миссия и ценности помогают принимать рабочие решения и ставить цели. Еще 28% участников исследования указали, что ценности помогают построить более сплоченный коллектив, а 22% опрошенных отметили выстраивание доверительных отношений с клиентами.

Из тех, кто знает о миссии и ценностях своих компаний, 44% респондентов отметили, что полностью их поддерживают, а 47% — поддерживают частично. При этом 9% респондентов отметили, что придерживаются других ценностей, однако 37% опрошенных готовы поступиться некоторыми принципами, если миссия компании не нарушает их моральных ценностей.

Для 15% участников исследования противоречивые ценности компании не будут важны за зарплату 150—200 тыс. рублей в месяц, а 21% опрошенных для этого нужно будет платить более 200 тыс. рублей в месяц. При этом 18% опрошенных жителей России отметили, что не смирятся с противоречивыми ценностями компании ни за какие деньги.

По мнению 19% респондентов, миссия и ценности компании никак не влияют на работу.