Крупнейший сервис по бронированию отелей и других средств размещения Booking.com по решению суда прекратит практику паритета цен в России, сообщил РБК представитель сервиса в РФ.

В четверг, 11 ноября, Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который, в свою очередь, в августе отказался удовлетворить иск Booking.com и подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы.

«Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России», — заявил представитель Booking.com, подчеркнув, что компания оспорит постановление апелляционной инстанции в кассационном суде.

Судебное разбирательство Booking.com с ФАС стало результатом жалобы бизнеса на то, что сервис навязывает отелям так называемое условие о паритете цен. На эту практику в начале 2019 года пожаловалась в ФАС общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»: даже если клиент бронирует напрямую, гостиница не вправе предоставить ему номер дешевле, чем тот сдается на Booking.com. ФАС посчитала, что сервис Booking.com злоупотребляет доминирующим положением, навязывая работающим с ним отелям условие давать лучшие цены, и потребовала исключить из договоров с отелями условие о паритете цен, но сервис требование проигнорировал.

В декабре 2019 года в отношении Booking.com было возбуждено антимонопольное дело. Через год, в декабре 2020-го, регулятор признал Booking.com нарушителем закона «О защите конкуренции» и вновь потребовал отказаться от паритета цен. Не согласившись с этим решением, сервис в феврале 2021 года оспорил решение ФАС в Арбитражном суде Москвы.

Суд первой инстанции признал решение ФАС законным, но, поскольку сервис подал апелляционную жалобу, решение не вступало в силу до того момента, как эта жалоба была рассмотрена, пояснила РБК адвокат, член комитета по туризму «Опоры России» Наталья Петровская. «Сегодня жалоба была рассмотрена и решение суда первой инстанции вступило в силу», — констатирует юрист. Поэтому компания должна исключить из договоров с российскими отелями условие о паритете цен.

Сервис Booking.com, по словам его представителя, разочарован сегодняшним решением: оно не в полной мере учитывает представленные Booking.com данные о положении на рынке и представления отрасли о принципах паритета цен. По мнению Booking.com, положения о паритете «справедливые, поддерживают конкурентоспособность цен для потребителей и приносят взаимную пользу путешественникам, владельцам объектов размещения и похожим онлайн-платформам».



В августе этого года ФАС выписала Booking.com оборотный штраф на 1,3 млрд рублей, который компания также оспорила в суде. Сейчас дело рассматривается в первой инстанции.