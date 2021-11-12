В декабре Банк России приступит к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая поможет банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Об этом в интервью платформе «Б.О» рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

«Главной целью создания платформы «ЗСК» является существенное снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес — формирование так называемой экосреды «зеленых» клиентов. То есть клиентов с низким уровнем риска, к которым относятся лица, осуществляющие реальную хозяйственную деятельность без «примеси» подозрительных операций. При этом внутри экосреды «зеленых» клиентов платежи должны осуществляться без ограничений», — сказал он.

По словам Ясинского, задачами внедрения платформы «ЗСК» как RegTech-решения являются автоматизация и стандартизация бизнес-процессов, обеспечивающих выполнение «противолегализационных» требований, повышение эффективности «противолегализационных» систем кредитных организаций за счет более точечного и ориентированного взаимодействия банков с клиентами.

Кроме того, он отметил, что внедрение платформы позволит снизить операционные расходы кредитных организаций благодаря смещению акцентов на работу с клиентами, обладающими более высокими рисками.

«Достижению этой цели будут способствовать сокращение «перестраховочных» запросов о предоставлении дополнительной информации (документов) о проведении тех или иных операций и, как следствие, снижение трудовых и временных затрат бизнеса на взаимодействие с кредитными организациями», — заключил Ясинский.