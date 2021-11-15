Банк России принял решение о регистрации новой небанковской кредитной организации — ООО «РНКО «ЮСиЭс». Базирующаяся в Москве компания после оплаты уставного капитала получит лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций, следует из сообщения регулятора.

В единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации новой НКО внесена 12 ноября. Там указано, что ее уставный капитал составляет 500 млн рублей. Председателем правления РНКО «ЮСиЭС» значится Игорь Зотиков. Напомним, что в свое время он занимал пост председателя правления НКО «Объединенная Расчетная Система».

Учредителем новой РНКО «ЮСиЭс» выступает АО «Компания объединенных кредитных карточек», работающее под брендом United Card Services (UCS). На сайте UCS отмечается, что это «одна из крупнейших в России независимых процессинговых компаний, предлагающая широкий спектр продуктов и услуг в области платежных технологий».

Основным направлением деятельности РНКО «ЮСиЭс» будет являться предоставление услуг торгового и интернет-эквайринга для торгово-сервисных предприятий, сообщает пресс-служба ЦБ.



В настоящее время на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 35 небанковских кредитных организаций, в том числе 24 расчетные, уточняется в релизе.