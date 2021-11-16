Налоговые стимулы для компаний увяжут с их инвестициями, пишут «Известия» со ссылкой на презентацию об итогах деятельности и задачах Минэкономразвития, уточняя, что для этого планируется улучшить качество статистики по капиталовложениям. До конца 2021 года будет организован сбор данных по инвестициям холдинговых структур и проведена работа с теми, кто регулярно не делится информацией с Росстатом.

В марте 2021 года президент России Владимир Путин призвал собственников крупных российских компаний инвестировать большую часть средств внутри страны. По его мнению, вместо того чтобы выплачивать дивиденды и размещать деньги в «тихих гаванях», российские фирмы должны «направить их на развитие собственных или новых бизнесов внутри России». И перед правительством стоит задача по созданию благоприятных условий для таких внутренних вложений, добавил он.

Впоследствии Минфин подготовил варианты повышения налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. По замыслу министерства, налоговая нагрузка на них должна была вырасти до 25—30%. Однако после обсуждения с крупным бизнесом эту инициативу отложили из-за непроработанности, заявлял глава РСПП Александр Шохин.

Как следует из презентации Минэкономразвития, ведомство решило повысить качество инвестиционной статистики, причем не для ужесточения фискальной нагрузки, а, наоборот, для ее смягчения. Главная задача в этой сфере сформулирована так: «Создать систему получения данных по инвестициям от групп компаний, в том числе для целей дальнейшего создания налоговых стимулов». Сегодня статистика собирается с каждого юрлица в отдельности, даже если оно входит в группу, пояснили в Росстате. Теперь же головные компании холдингов смогут предоставлять сведения об инвестиционной деятельности сразу за все контролируемые ими фирмы.

Минэкономразвития уже провело эксперимент по сбору информации с групп компаний, правда, только с государственным участием, говорится в презентации. Их доля в общем объеме вложений российских организаций составляет более 20%. По результатам анализа данных за 2020 год и I квартал 2021 года ведомство выяснило, что при новой методике объем их инвестиций оказался намного выше — на 15,7%.

Поэтому в дальнейшем планируется принять подзаконную базу для регулярного сбора отчетности со всех групп компаний — как коммерческих, так и с госучастием, а также провести работу с теми, кто ее регулярно недосдает (в основном речь о застройщиках). Более того, до конца 2021 года ведомство организует ретроспективный сбор данных от холдингов за 2020-й и I—III кварталы 2021 года с последующем уточнением статистики, сказано в документах. В результате объем инвестиций, видимый Росстатом, увеличится на 1—2 процентных пункта за счет улучшения отчетности, следует из презентации.