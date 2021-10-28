Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) против обсуждения налога на прибыль компаний с дивидендов в 2021 году. Об этом заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин в кулуарах Евразийского экономического форума в Вероне.

«Пока мы еще считаем, что эту тему в этом году можно не обсуждать. И не хотелось бы ее обсуждать, потому что получим подарок под Новый год, чего не хотелось бы», — сказал Шохин, говоря об обсуждении налога на прибыль компаний с дивидендов.

По его словам, российский бизнес выступает за стимулирование инвестиций. «Понимая желание правительства стимулировать инвестиции, считаем, что инвестиции надо стимулировать. В частности, мы до сих пор, с апреля, ждем постоянного порядка по СЗПК. В итоге постоянного порядка нет. Мы говорим — продлите старый порядок», — отметил он.

Шохин также добавил, что в настоящее время идет согласование этого механизма. «Минэкономразвития всю работу сделал, теперь они не могут с Минфином согласовать и с Минюстом. Если так решения по стимулированию инвестиций будут приниматься, то и инвестиций не будет. Потому что подготовка тех или иных новых механизмов стимулирования, если затягивается, она переводит бизнес в состояние stand-by, состояние ожидания, и это пауза в инвестиционном процессе. То же и с предсказуемостью налоговых механизмов», — указал Шохин.