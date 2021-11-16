Для решения вопроса привлечения инвестиций в проект в помощь начинающим предпринимателям созданы специальные платформы, предоставляющие информацию по многим аспектам запуска своего дела, включая и общение с инвесторами, пишут «Известия» . Однако перед началом поиска инвесторов необходимо убедиться в наличии бизнес-плана, объема инвестиций для запуска и реализации проекта, предупреждают эксперты.

По словам сооснователя, операционного директора онлайн-платформы обучения детей английскому языку Novakid Дмитрия Малина, как и во многих аспектах бизнеса при поиске инвесторов большое значение имеет наличие связей в профессиональном сообществе и нетворкинг, иначе можно утратить связи. «Быть в тонусе помогают бизнес-встречи, участие в деловых мероприятиях, ведение переговоров с потенциальными инвесторами», — отметил он.

Николай Мясников, основатель, руководитель маркетинговой компании «Виат», заявил, что аудитория, необходимая бизнесу для привлечения инвестиций, в первую очередь должна состоять из тех, кто разбирается в отрасли хотя бы на потребительском уровне — в этом случае их будет проще убедить сделать вклад. Кроме того, он уверен, что важно «максимально сузить аудиторию» и ограничиться одним городом, а лучше конкретным районом проживания, так как для целевой аудитории дешевле сформировать узнаваемость проекта и привлечь инвесторов.

Власти начнут собирать данные компаний об их инвестициях для налоговых льгот Налоговые стимулы для компаний увяжут с их инвестициями, пишут «Известия» со ссылкой на презентацию об итогах деятельности и задачах Минэкономразвития, уточняя, что для этого планируется улучшить качество статистики по капиталовложениям. До конца 2021 года будет организован сбор данных по инвестициям холдинговых структур и проведена работа с теми, кто регулярно не делится информацией с Росстатом.

Среди каналов для привлечения вложений в проект специалист назвал «сайт с понятным интерфейсом и наглядными преимуществами вложений», а также контекстную рекламу «по низкочастотным запросам на данный сайт». Мясников советует привлекать экспертов и блогеров из отрасли для освещения проекта, организовывать публикации интервью собственника бизнеса экспертам. Маркетолог считает, что для привлечения инвестиций можно использовать таргетированную рекламу в соцсетях, направленную на узкую аудиторию «с обязательным ретаргетингом». Необходимо понимать, что не все рекламные площадки быстро одобряют рекламные объявления и придется проходить ручную модерацию, предоставляя копии документов о регистрации бизнеса, заключил он.

Григорий Пахомов, консультант по стратегическому развитию кредитного потребительского кооператива «Капитал Регионов» сообщил, что перед привлечением инвестиций стоит оценить сценарий получения прибыли, сроки и суммы. Для этого нужно рассчитать негативный, нейтральный и позитивный сценарии, пояснил он, добавив, что также следует учесть отдачу капитала для инвестора, ведь не часто финансирование выделяется просто на идею, — всех интересует прибыльность, подчеркнул он. В среднем по рынку инвестор готов выделять деньги при доходности проекта от 20% в год и «солидарных рисках», сказал Пахомов.

«Если же риски все на его сумме инвестиций, а доходность 20%, то финансирования не будет. В этом случае доходность для него должна быть не менее 50% годовых», — отметил консультант. По его словам, нужно распределить прибыль между инвестором и владельцем идеи бизнеса. В любом случае большинство рисков лежит на инвесторе и его сумме средств. Начиная разделение прибыли от 60:40 в пользу инвестора, можно торговаться, уверен Пахомов.