В Петербурге суд частично удовлетворил иск VIP-клиента СберБанка, взыскав с кредитной организации порядка 17,956 млн рублей. О решении сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Гражданское дело по иску Владимира Воробьева к «Сберу» рассматривал Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Воробьев просил взыскать убытки, причиненные необоснованным списанием с его счетов в период с 6 июня 2016 года по 16 января 2018 года 9,8 млн рублей, неустойку в размере около 1,451 млн, компенсацию морального вреда в размере 10 млн, убытки из-за перевода 14,502 млн рублей на счет другого лица в результате обмана и мошенничества сотрудника банка, а также «убытки, причиненные в результате мошенничества сотрудника банка путем выдачи наличных денежных средств», в размере 5,758 млн рублей, компенсацию морального вреда по данным требованиям в размере 10 млн и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Истец пояснил, что является клиентом СберБанка и открыл там несколько счетов. «В связи с присвоением истцу статуса VIP-клиента за ним был закреплен персональный менеджер Загрядский, который убедил истца, что с помощью его профессиональных советов истец сможет размещать свои денежные средства на тех счетах, которые дают максимальный процент в тот или иной период», — отмечается в сообщении о судебном разбирательстве.

По данным истца, сотрудник кредитной организации, пользуясь его доверием, совершал неправомерные действия для хищения денежных средств со счетов. В феврале 2020 года истец обнаружил, что с его счетов было необоснованно списано более 30 млн рублей. «На все письменные претензии относительно возврата денежных средств банк ответил отказом, в связи с чем истец был вынужден обратиться в правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

В апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). «В ходе следственных действий было установлено, что ответчик путем банковских операций, которых истец не совершал, утратил принадлежащие истцу денежные средства на общую сумму 30 млн 59,9 тыс. рублей. Таким образом, поскольку банк не обеспечил сохранность принадлежащих истцу денежных средств, в результате действий сотрудника банка истцу были причинены убытки, также истец понес нравственные страдания, в том числе как потребитель финансовых услуг», — говорится в релизе.

Представители СберБанка в ходе судебного заседания возражали против удовлетворения требований, указав на пропуск Воробьевым срока для обращения с иском в суд и совершение оспариваемых операций на основании его волеизъявления. Представитель Загрядского, выступающего в деле в качестве третьего лица, заявил об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Среди материалов дела были копии банковских документов, содержащие подписи от имени истца (оригиналы были изъяты для уголовного дела). Суд назначил почерковедческую экспертизу, которая показала, что на некоторых документах подпись выполнена не Воробьевым, то есть в ряде случаев истец не давал распоряжения банку на списание его денежных средств в счет приобретения сберегательных сертификатов, указано в релизе. «В иных оспариваемых случаях истец лично являлся в банк для подтверждения совершения операций либо вводил ПИН-код», — добавляют в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд, разобравшись с каждым переводом, удовлетворил исковые требования частично, взыскав со СберБанка денежные средства в размере 10,5 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,451 млн, компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и штраф в размере более 5,985 млн.



Стороны с решением не согласились. Поданы апелляционные жалобы.