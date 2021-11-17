Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые наделяют мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал, пишет «Коммерсант». В ближайшее время Кабмин внесет законопроект в Госдуму. Инициативу разработал Минтруд. На господдержку смогут претендовать мужчины, «являющиеся единственными родителями второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в результате использования суррогатного материнства». Возможность получить маткапитал появляется только в случае, если мужчина уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой.

Законопроект также предполагает, что в случае смерти отца или лишения его родительских прав дополнительные меры поддержки может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее отношении отменяется усыновление, права на маткапитал переходят детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, обучающимся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Отцы детей от суррогатных матерей смогут получать маткапитал с 2022 года Для оформления сертификата на материнский капитал отцам детей, рожденных суррогатной матерью, нужно будет обратиться в ПФР.

Сейчас семьям с детьми, рожденными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, гарантирована господдержка, однако правом на получение маткапитала наделена лишь женщина, записанная в свидетельстве о рождении матерью ребенка.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время дополнительные меры господдержки в приоритетном порядке предоставляются женщинам — гражданкам РФ «в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве». Права мужчины на такие меры являются «производными от прав женщины», за исключением случаев, когда мужчина — единственный усыновитель второго, третьего и последующих детей.

Руководитель практики семейного права BGP Litigation адвокат Виктория Дергунова отметила, что действующая редакция закона ставила семьи, воспитывающие детей, рожденных для одного родителя суррогатной матерью и в последующем после регистрации брака усыновленных его супругом, в дискриминационное положение.