Минтруд разработал поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, получать маткапитал, пишут «Известия» . Поправки могут заработать уже с 2022 года. Как уточнили в министерстве, на эти цели уже предусмотрена в бюджете сумма в 10,46 млрд рублей. Законопроект был разработан в связи с поручением зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. Для оформления сертификата на материнский капитал отцам детей, рожденных суррогатной матерью, нужно будет обратиться в ПФР.

Если ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить материнский капитал нельзя, пояснили в Минтруде. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал, пояснили в пресс-службе министерства.

Как отметили в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, при нашей демографической ситуации необходимо принимать и поддерживать любые меры по оказанию финансовой помощи нуждающимся в ней категориям граждан. Новые нормы нужно поддержать, так как они направлены на защиту интересов детей, заявил глава комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Законопроект готовы поддержать и в «Справедливой России». Во фракциях «Единая Россия» и КПРФ обещали дать оценку законопроекту после того, как он будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что в России давно пора уравнять родительские права женщин и мужчин. По его словам, есть много семей, в которых отцы выполняют роль и папы, и мамы, на этих мужчин ложатся все трудности по воспитанию детей. Поэтому это очень справедливая и даже немного запоздалая мера, которую необходимо поддержать, убежден эксперт.