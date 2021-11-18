Объединение Государственной Транспортной Лизинговой Компании и «ВЭБ- лизинга» в рамках реформы институтов развития, которую в 2020 году инициировал премьер-министр Михаил Мишустин, не состоится. Об этом журналистам сообщил глава ГТЛК Евгений Дитрих со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, передает ТАСС. Ранее планировалось, что активы ГТЛК и «ВЭБ-лизинга» будут объединены, а на их базе создана единая лизинговая компания.

«Протоколом, утвержденным правительством РФ от 29 октября, предусмотрено, что ГТЛК будет исключена из мероприятий по реформированию институтов развития», — сказал Дитрих в кулуарах «Транспортной недели».

В апреле Дитрих заявлял, что компания может получить 79 самолетов, которые на данный момент находятся на балансе «ВЭБ-лизинга». Также, по его словам, ГТЛК станет получателем 30 самолетов МС-21 (контракт на их поставку был подписан «ВЭБ-лизингом» и «Иркутом» еще в 2013 году). Тогда в «ВЭБ.РФ» сообщали, что совместно с правительством прорабатываются различные варианты по лизинговым активам группы ВЭБа, учитывающие интересы клиентов, инвесторов и государства.

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о начале реформы институтов развития, в рамках которой часть институтов войдут в состав «ВЭБ.РФ», а отдельные — ГТЛК и «ВЭБ-лизинг», МСП Банк и Банк ДОМ.РФ — будут объединены в более крупные структуры. Некоторые организации будут ликвидированы.



В июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий новую схему координации институтов развития под эгидой «ВЭБ.РФ» и роль социального предпринимательства в деятельности этой госкорпорации.