В рамках реформы институтов развития компания «ВЭБ-лизинг» передаст Государственной Транспортной Лизинговой Компании наиболее интересные активы. Об этом, как передает РБК , заявил глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«Мы как ВЭБ передадим [ГТЛК] наиболее интересные для вас активы из «ВЭБ-лизинга», и, таким образом, капитал ГТЛК будет больше», — пообещал Шувалов бывшему министру транспорта, новому главе ГТЛК Евгению Дитриху 4 декабря, выступая на панели «Сквозные» интеграционные проекты» в рамках форума Евразийского банка развития. «Евгений Иванович, для вас у меня сейчас новая работа. Вы молодой, талантливый, попробовали уже самые разные направления, и теперь вам досталась крупнейшая лизинговая компания. И председателем правительства принято решение о формировании на базе ГТЛК даже большей компании», — заключил свою речь глава ВЭБ.



Премьер-министр Михаил Мишустин объявил 23 ноября о реформе институтов развития, предполагающей объединение ГТЛК и «ВЭБ-лизинга». Он поручил министерствам и ВЭБу до 4 декабря представить «дорожные карты» по реформированию институтов развития.

Дитрих назвал передачу активов «ВЭБ-лизинга» в ГТЛК разумным решением. «Роль и масштаб ГТЛК как большой единой лизинговой компании усиливается. Мы готовы и в будущем предоставлять все возможные компетенции по транспортным средствам, — сказал он. — ГТЛК является самым контрцикличным механизмом, который позволяет обеспечивать сегодня ранее сформированный спрос на транспортные средства и услуги, реструктурируя платежи и давая возможность нашим контрагентам, транспортным компаниям чувствовать себя более спокойно». В своем ответе глава ГТЛК имел в виду влияние пандемии и связанных с ней ограничений на транспортную отрасль, которая столкнулась с резким падением спроса.

В IV квартале 2020 года ГТЛК ожидает роста лизингового рынка, заявил в сентябре замглавы компании по работе с клиентами Владимир Добровольский в интервью «Эксперт РА». По его словам, из-за пандемии существует достаточно большой отложенный спрос. Быстрее всего восстановится сегмент водного транспорта, но авиации понадобится больше времени, чтобы вернуться к инвестиционным планам. Однако приобретение авиатехники может начаться уже в конце этого года, допустил топ-менеджер.

Представитель ГТЛК сообщил РБК, что по поручению правительства компания приобретет часть активов «ВЭБ-лизинга»; в основном это касается авиационных и других профильных для деятельности ГТЛК активов. «Поскольку активы передаются вместе с пассивами, их стоимость будет рассчитываться на основе той маржинальности, которую они могут генерировать. Итоговая цена будет определена в рамках due diligence», — пояснил он.

ГТЛК также продолжает сотрудничество с ВЭБом в рамках реализации совместных проектов на взаимовыгодной коммерческой основе, отметил представитель ГТЛК. По его словам, государство сохранит контроль над компанией как единственный акционер. Представитель ВЭБа отказался от комментариев.



В III квартале 2020 года лизинговый портфель ГТЛК вырос на 16%, до 1,3 трлн рублей, «ВЭБ-лизинга» — почти на 15%, до 324 млрд, приводит РБК данные компаний. В случае получения большинства активов «ВЭБ-лизинга» ГТЛК может увеличить свой портфель почти на 25% — до более чем 1,6 трлн рублей.