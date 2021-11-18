Иммигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей, считают 44% россиян. Такие данные опроса, посвященного отношению к трудовой иммиграции, представил ВЦИОМ .

По мнению 60% респондентов, в том, что в России работают мигранты из других стран, плюсов и минусов примерно поровну. 27% считают, что больше отрицательных моментов, 11% — что положительных.

Для россиян чаще всего неочевидны позитивные эффекты для развития экономики от трудовой иммиграции в страну: позитивно относятся к притоку иностранцев в различные отрасли лишь 28%, в то время как 41% граждан придерживаются противоположной точки зрения. Однако за 16 лет доля тех, кто видит положительное влияние трудовой иммиграции на экономику, выросла на 8 процентных пунктов (с 20% в 2005-м).

Более половины россиян (56%) согласны с тем, что иностранные трудовые мигранты восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, 24% не согласны, а 17% отчасти согласны, отчасти — нет.

«Мнение о том, что иммигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей, разделяют 44% россиян, 37% с ним не согласны, а 16% отчасти согласны, отчасти — нет», — отмечается в исследовании.



При этом 49% респондентов предполагают, что зарплаты местных жителей повысятся, если на рынке труда не будет мигрантов; 31% с этим не согласны.