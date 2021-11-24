Среди российских топ-менеджеров появился первый долларовый миллиардер, свидетельствуют данные рейтинга Forbes.

Состояние генерального директора USM Ивана Стрешинского, по оценке Forbes, выросло до 1,3 млрд долларов, после того как его доля в холдинге увеличилась с 3% до 5%. В 2021 году основной владелец USM Алишер Усманов передал своему топ-менеджеру дополнительно 2% акций USM. Это позволило Стрешинскому не только стать миллиардером, но и занять первое место в рейтинге директоров-капиталистов.

Стрешинский называет Усманова, с которым познакомился в начале 2000-х, своим главным учителем. Генеральным директором USM Стрешинский стал в 2012 году. Основные активы, которые сегодня входят в холдинг, — это металлургические компании «Металлоинвест» и «Удоканская медь», сотовый оператор «МегаФон» и IT-группа «ИКС Холдинг». Стрешинский также возглавляет советы директоров «Металлоинвеста», «МегаФона» и «Коммерсанта», раньше входил в совет директоров VK (прежняя Mail.ru Group), говорится в справке Forbes.

В рейтинге директоров-капиталистов от Forbes также появились четыре новых участника с пакетами акций своих компаний в размере от 69 млн до 122 млн долларов, сообщается на сайте издания. В целом список 20 топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций выглядит так:

  1. Иван Стрешинский, генеральный директор USM (1,327 млрд долларов).
  2. Александр Дюков, заместитель председателя совета директоров, бывший президент «Сибура» (922 млн долларов).
  3. Дмитрий Конов, председатель правления «Сибура» (711 млн долларов).
  4. Владимир Рашевский, член совета директоров, бывший председатель правления СУЭК (234 млн долларов).
  5. Максим Басов, генеральный директор «Русагро» (181 млн долларов).
  6. Игорь Сечин, главный исполнительный директор «Роснефти» (126 млн долларов).
  7. Александр Шульгин, генеральный директор Ozon (122 млн долларов).
  8. Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка (118 млн долларов).
  9. Антон Елистратов, генеральный директор ГК «Самолет» (103 млн долларов).
  10. Михаил Шамолин, президент, председатель правления Segezha Group (95,5 млн долларов).
  11. Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price (90,9 млн долларов).
  12. Павел Грачев, генеральный директор «Полюса» (87 млн долларов).
  13. Виктор Герасименко, председатель совета директоров, бывший генеральный директор «Куйбышевазота» (83 млн долларов).
  14. Сергей Когогин, генеральный директор КамАЗа (82,6 млн долларов).
  15. Максим Мельников, генеральный директор ЦИАН (69,1 млн долларов).
  16. Виталий Несис, главный исполнительный директор Polymetal (62,3 млн долларов).
  17. Дмитрий Гришин, председатель совета директоров, бывший главный исполнительный директор VK (50,6 млн долларов).
  18. Сергей Мальцев, председатель совета директоров, бывший главный исполнительный директор Globaltrans (49,3 млн долларов).
  19. Андрей Савельев, президент РЕСО (47,4 млн долларов).
  20. Ян Дюннинг, президент, гендиректор «Магнита» (26,8 млн долларов).