Среди российских топ-менеджеров появился первый долларовый миллиардер, свидетельствуют данные
Состояние генерального директора USM Ивана Стрешинского, по оценке Forbes, выросло до 1,3 млрд долларов, после того как его доля в холдинге увеличилась с 3% до 5%. В 2021 году основной владелец USM Алишер Усманов передал своему топ-менеджеру дополнительно 2% акций USM. Это позволило Стрешинскому не только стать миллиардером, но и занять первое место в рейтинге директоров-капиталистов.
Стрешинский называет Усманова, с которым познакомился в начале 2000-х, своим главным учителем. Генеральным директором USM Стрешинский стал в 2012 году. Основные активы, которые сегодня входят в холдинг, — это металлургические компании «Металлоинвест» и «Удоканская медь», сотовый оператор «МегаФон» и IT-группа «ИКС Холдинг». Стрешинский также возглавляет советы директоров «Металлоинвеста», «МегаФона» и «Коммерсанта», раньше входил в совет директоров VK (прежняя Mail.ru Group), говорится в
В рейтинге директоров-капиталистов от Forbes также появились четыре новых участника с пакетами акций своих компаний в размере от 69 млн до 122 млн долларов, сообщается на сайте издания. В целом список 20 топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций выглядит так:
- Иван Стрешинский, генеральный директор USM (1,327 млрд долларов).
- Александр Дюков, заместитель председателя совета директоров, бывший президент «Сибура» (922 млн долларов).
- Дмитрий Конов, председатель правления «Сибура» (711 млн долларов).
- Владимир Рашевский, член совета директоров, бывший председатель правления СУЭК (234 млн долларов).
- Максим Басов, генеральный директор «Русагро» (181 млн долларов).
- Игорь Сечин, главный исполнительный директор «Роснефти» (126 млн долларов).
- Александр Шульгин, генеральный директор Ozon (122 млн долларов).
- Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка (118 млн долларов).
- Антон Елистратов, генеральный директор ГК «Самолет» (103 млн долларов).
- Михаил Шамолин, президент, председатель правления Segezha Group (95,5 млн долларов).
- Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price (90,9 млн долларов).
- Павел Грачев, генеральный директор «Полюса» (87 млн долларов).
- Виктор Герасименко, председатель совета директоров, бывший генеральный директор «Куйбышевазота» (83 млн долларов).
- Сергей Когогин, генеральный директор КамАЗа (82,6 млн долларов).
- Максим Мельников, генеральный директор ЦИАН (69,1 млн долларов).
- Виталий Несис, главный исполнительный директор Polymetal (62,3 млн долларов).
- Дмитрий Гришин, председатель совета директоров, бывший главный исполнительный директор VK (50,6 млн долларов).
- Сергей Мальцев, председатель совета директоров, бывший главный исполнительный директор Globaltrans (49,3 млн долларов).
- Андрей Савельев, президент РЕСО (47,4 млн долларов).
- Ян Дюннинг, президент, гендиректор «Магнита» (26,8 млн долларов).