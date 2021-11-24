Среди российских топ-менеджеров появился первый долларовый миллиардер, свидетельствуют данные рейтинга Forbes .

Состояние генерального директора USM Ивана Стрешинского, по оценке Forbes, выросло до 1,3 млрд долларов, после того как его доля в холдинге увеличилась с 3% до 5%. В 2021 году основной владелец USM Алишер Усманов передал своему топ-менеджеру дополнительно 2% акций USM. Это позволило Стрешинскому не только стать миллиардером, но и занять первое место в рейтинге директоров-капиталистов.

Стрешинский называет Усманова, с которым познакомился в начале 2000-х, своим главным учителем. Генеральным директором USM Стрешинский стал в 2012 году. Основные активы, которые сегодня входят в холдинг, — это металлургические компании «Металлоинвест» и «Удоканская медь», сотовый оператор «МегаФон» и IT-группа «ИКС Холдинг». Стрешинский также возглавляет советы директоров «Металлоинвеста», «МегаФона» и «Коммерсанта», раньше входил в совет директоров VK (прежняя Mail.ru Group), говорится в справке Forbes .

В рейтинге директоров-капиталистов от Forbes также появились четыре новых участника с пакетами акций своих компаний в размере от 69 млн до 122 млн долларов, сообщается на сайте издания. В целом список 20 топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций выглядит так: