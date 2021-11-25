ВВП России по итогам текущего года может вырасти на 4,1%, в 2022 году — на 2,8%. Такой прогноз заложен в базовом сценарии Евразийского банка развития.

Таким образом, ожидания ЕАБР ухудшились: в октябре сообщалось, что базовый прогноз банка предполагает увеличение ВВП России по итогам 2021 года на 4,3%.

Агрегированный ВВП государств — участников банка (России, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Армении), как ожидается, вырастет на 4% в текущем году и на 2,9% в 2022-м.

По прогнозу ЕАБР, инфляция в России на конец 2021 года составит 7,9% в годовом выражении, на конец 2022-го — 4,9%.

Главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров выделяет инфляцию активов в качестве мощного тренда, ставшего следствием пандемии и реакции на нее экономических властей: «Пожалуй, единственным мощным трендом, который действительно стал следствием пандемии и реакции на нее экономических властей, является глобальная инфляция активов. Первопричиной стремительного взлета цен на активы по всему миру стали масштабные бюджетные и монетарные вливания в развитых странах, которые привели к быстрому восстановлению спроса, опережающему возможности предложения. Поставки товаров удлинились, а их стоимость возросла. Мы по-прежнему считаем, что транспортно-логистические затруднения и всплеск цен на сырье — по своей сути временные явления, а не структурные изменения. Мировая экономика проявит силу и гибкость — и нейтрализует эти проблемы. Однако скрытая сила «ковидных повреждений» в мировой экономике, а также сильнейшее влияние монетарной политики таковы, что нейтрализация инфляционного воздействия этих факторов может занять больше времени, чем ожидалось. Вполне реалистично предположение, что инфляция в развитых странах будет устойчиво выше значений 2010-х годов. Не 0—2%, к которым рынок уже привык, а, возможно, 2—4%».

В базовый сценарий аналитики ЕАБР заложили среднюю цену нефти Urals в 2022 году в 72,5 доллара за баррель. Среднегодовая инфляция в США прогнозируется на уровне около 4% в 2022 году, в еврозоне — вблизи 3%.

Также в ЕАБР предполагают, что в условиях высокой инфляции ключевые ставки в государствах-участниках могут быть увеличены до конца 2021 года. Так, в России ключевая ставка ожидается в диапазоне 8—8,5% на конец текущего года. Напомним, прогноз, сделанный банком в предыдущем месяце, предполагал, что ключевая ставка Банка России может составить 7,5% к концу года, однако российский регулятор повысил ее до этого уровня уже в октябре.



«Длительный период повышенной инфляции, скорее всего, потребует продолжительного нахождения ключевых процентных ставок на уровнях выше их нейтральных значений», — полагают аналитики. Они считают возможным начало цикла снижения ставок в России в 2022 году по мере замедления инфляционных процессов. Ключевая ставка в России может быть понижена до примерно 7% к концу 2022 года. Движение к нейтральному уровню, вероятнее всего, завершится в течение 2023 года.