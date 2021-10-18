Ключевая ставка Банка России может достигнуть 7,25—7,5% к концу 2021 года. Такой прогноз представлен в октябрьском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

«Мы по-прежнему считаем, что транспортно-логистические затруднения и всплеск цен на сырье — по своей сути временные явления, а не структурные изменения. Мировая экономика проявит силу и гибкость и нейтрализует эти проблемы. <...> Однако скрытая сила «ковидных повреждений» в мировой экономике, а также сильнейшее влияние монетарной политики таковы, что нейтрализация инфляционного воздействия этих факторов может занять больше времени, чем ожидалось. Возрастают риски закрепления инфляции на повышенных уровнях относительно целей денежно-кредитных регуляторов. В связи с этим мы допускаем дальнейшее повышение ключевых процентных ставок в государствах — участниках банка до конца текущего года», — поясняют в ЕАБР.

По мнению фининститута, российский ЦБ в условиях ускорившейся инфляции может в октябре повысить ставку на 0,25—0,5 процентного пункта до 7—7,25% годовых. «Если признаков замедления инфляции в ноябре не последует, нельзя исключать того, что ужесточение политики в октябре окажется не последним», — пишут аналитики, уточняя, что к концу текущего года ставка может быть повышена до 7,5%.

«В то же время риски снижения экономической активности сейчас высоки. Они связаны как с развитием пандемии, так и с ситуацией в мировой экономике, в том числе с угрозой замедления роста Китая и влиянием цен на углеводороды на промышленное производство в Европе. Эти факторы могут стать аргументами в пользу менее резких движений по ключевой ставке», — рассуждают экономисты.

Напомним, в этом году планируются еще два заседания ЦБ по ключевой ставке: в ближайшую пятницу, 22 октября, а также 17 декабря. Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще четыре раза: в апреле, июне, июле и сентябре. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 2,5 п. п., с 13 сентября она составляет 6,75%.



В обзоре ЕАБР указано, что базовый прогноз банка предполагает увеличение ВВП России по итогам 2021 года на 4,3%. Ключевым фактором риска для прогноза названа неопределенность развития пандемии. Также в ЕАБР полагают, что «вероятность превышения инфляцией 7% по итогам 2021 года возросла».