Инфляционные ожидания россиян в ноябре немного снизились, но остались вблизи многолетнего максимума. Об этом говорится в комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу Банка России, граждане оценивают инфляцию на год вперед в 13,5%.

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,5% (минус 0,1 процентного пункта к октябрю). Наблюдаемая населением инфляция в ноябре также немного уменьшилась, сохранившись на повышенном уровне. Ее медианная оценка составила 16,2% (минус 0,1 п. п. к октябрю). Динамика оценок ожидаемой и наблюдаемой инфляции была схожей у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений», — указано в материале.

Хотя медианные оценки ожидаемой и наблюдаемой населением инфляции в ноябре несколько уменьшились, обеспокоенность респондентов ростом цен на большинство часто покупаемых товаров возросла. Заметно чаще, чем в октябре, опрошенные высказывали озабоченность удорожанием продуктов питания животного происхождения (яиц, сыра и колбасы, мяса, молока). Ускорение роста цен на эти товары фиксировалось Росстатом в октябре текущего года.

В ЦБ обращают внимание на то, что некоторое снижение оценок наблюдаемой и ожидаемой населением инфляции в ноябре произошло несмотря на фактическое ускорение роста цен в предыдущем месяце.

«Формируя свои оценки текущей инфляции, респонденты больше ориентируются на динамику цен по наиболее дорожающим товарам и услугам. Повышение инфляции в этой группе в октябре было заметно меньше, чем общее ускорение роста цен. Снижению оценок ожидаемой инфляции могло способствовать произошедшее в октябре укрепление рубля», — рассуждает регулятор, отмечая, что «курс национальной валюты при формировании своих инфляционных ожиданий учитывают 40% опрошенных».

По данным мониторинга Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились, оставаясь высокими.



Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 год повысились и находились в интервале 7,7—7,8%.